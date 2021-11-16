Ранее в этот день немецкий регулятор сообщил о приостановке сертификации проекта для того, чтобы оператор трубопровода Nord Stream AG смог провести регистрацию своего германского филиала, которому будут переданы полномочия по управлению расположенной в ФРГ частью «Северного потока-2».
«Это не было плановым решением, оно было принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования немецкого законодательства», — приводит «Интерфакс» слова немецкого дипломата.
По его данным, приостановка сертификации продлится от четырех до шести недель, однако на общих сроках рассмотрения заявки это никак не скажется.
Швейцарская Nord Stream 2 AG уже сообщила, что займется созданием дочерней компании для того, чтобы «обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», отказавшись при этом сообщить о том, скажется ли это на общих сроках ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию.
Ситуацию уже прокомментировала представитель Минэнерго Германии Сузанне Унград.
Как пишет РИА Новости, она назвала приостановку сертификации «регуляторным вопросом» и подчеркнула, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.