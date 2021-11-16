Украинские певицы Виктория Смеюха и Слава Каминская, ранее выступавшие в одном коллективе, публично рассорились в соцсетях. Пост, запустивший ссору, появился на странице Смеюхи в Instagram 15 ноября

Ведущий-русофоб призвал лишить 70% жителей Донбасса права голоса © Facebook, Ігор Кондратюк Славы Каминской.

«Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она — приторно-сладкая. От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других», — написала она.

В конце сообщения вокалистка предложила поклонникам спеть песню, посвященную Каминской с такими словами: «Слава богу, я теперь свободна, бес попутал меня с тобой, походу. Слава богу, ты теперь в чс, ведь каждый день с тобой был похож на пмс».

Каминская не оставила публикацию о себе без комментария, заявив, что расправилась ее бывшая коллега не с ней, а с хорошим отношением поклонников.

«Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, ваша Слава. И да, уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?» — написала певица.

Позже Каминская извинилась перед фанатами за колкие формулировки, отметив, что будет рада, если дела у Виктории Смеюхи пойдут в гору.

Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы «НеАнгелы» с момента ее основания в 2006 году.

За почти 15 лет совместной работы в украинском шоу-бизнесе артистки записали 5 альбомов. В числе самых популярных песен коллектива композиция «Киев-Москва» о любви, которой не мешают ни расстояние, ни границы.

О предстоящем распаде Каминская говорила давно, заявляя, что хочет строить сольную карьеру, чтобы все внимание зрителей и вся сцена принадлежали только ей. Однако по отдельности карьера обеих солисток стала развиваться скачкообразно, что с завидной регулярностью приводит к взаимной ревности и зависти друг к другу.