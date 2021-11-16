Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о конкретном предложении, которое он сделал и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель с целью урегулирования ситуации на белорусско-польской границе. Он упомянул об этом на совещании, посвящённом миграционному кризису, сообщило агентство «БЕЛТА» 16 ноября

По словам белорусского лидера, он заявил Меркель в телефонном разговоре, что ситуация с беженцами на границе требует немедленного решения. Он предупредил, что в случае гибели людей на границе и Белоруссия, и ЕС подвергнутся критике за неспособность разрешить ситуацию.

«Если мы не спасем этих людей, мы будем биты: и Беларусь, а тем более ЕС, который не пропустил этих беженцев. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать», — указал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он сделал Меркель конкретное предложение по разрешению ситуации. Польские власти не разрешают врачам-добровольцам оказывать помощь беженцам © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Лукашенко уточнил, что договорился с немецким лидером о том, что детали его предложения пока что не будут разглашаться.

Он также указал, что Меркель попросила подождать некоторое время, пока она обсудит его идею с остальными странами ЕС.

Тысячи мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, пытаются попасть в страны ЕС через белорусско-польскую границу.

Польские власти не пропускают их в страну. Сообщается о тяжёлом положении скопившихся на границе людей, страдающих от минусовых температур и нехватки продовольствия.

По сообщениям СМИ, не менее десяти человек из числа нелегальных мигрантов скончались в Польше после пересечения границы.