Аваков рассказал, что ждал от президента Порошенко того, что он «выстроит идеальную модель власти, потому что «он очень грамотный, образованный человек с широким кругом понимания государственности». Однако прошло время, и бывший министр понял, что их «этические и моральные парадигмы не совпадают».
«С ним можно было выстраивать балансы и договоренности. Он это принимал, как "не хотелось бы, но что ты тут сделаешь". Он договаривался с "Народным фронтом" (куда входил Аваков — ред.), но при этом делал все, чтобы при первой же возможности "подковырять пальчиком"… Все время вынужден был одной рукой работать, а другой фехтовать с союзником. На это уходила масса энергии… В какой-то момент у меня вообще пропало к нему уважение из-за совокупности всех его поступков», — сказал Аваков.
По его словам, с Порошенко было «некомфортно», поскольку он по-разному себя вел на закрытых встречах и публично. Но сейчас, подчеркнул Аваков, он относится к бывшему президенту философски — «я ему не друг и не симпатик, но мы здороваемся и ведем себя культурно».
Аналогичным образом Аваков прокомментировал и свои отношения с действующим президентом Владимиром Зеленским, заявив, что они давно не общаются и точек пересечения между ними больше нет.