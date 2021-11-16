Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не является другом экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, поскольку модели мира не совпадают. Об этом 16 ноября он рассказал в интервью «Украинской правде»

Ведущий-русофоб призвал лишить 70% жителей Донбасса права голоса © Facebook, Ігор Кондратюк

«С ним можно было выстраивать балансы и договоренности. Он это принимал, как "не хотелось бы, но что ты тут сделаешь". Он договаривался с "Народным фронтом" (куда входил Аваков — ред.), но при этом делал все, чтобы при первой же возможности "подковырять пальчиком"… Все время вынужден был одной рукой работать, а другой фехтовать с союзником. На это уходила масса энергии… В какой-то момент у меня вообще пропало к нему уважение из-за совокупности всех его поступков», — сказал Аваков.

По его словам, с Порошенко было «некомфортно», поскольку он по-разному себя вел на закрытых встречах и публично. Но сейчас, подчеркнул Аваков, он относится к бывшему президенту философски — «я ему не друг и не симпатик, но мы здороваемся и ведем себя культурно».

Аналогичным образом Аваков прокомментировал и свои отношения с действующим президентом Владимиром Зеленским, заявив, что они давно не общаются и точек пересечения между ними больше нет.