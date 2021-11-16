По их словам, пенсионеры за считанные секунды сметают с полок так называемый социальный хлеб, потому что он дешевле. За ним выстаивают длинные очереди.
Каждый месяц хлеб дорожает на 1,5-2%. И это не предел — цена может увеличиться на 20, а то и 30%. Такой прогноз озвучил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.
Одна из причин этого — огромный скачок цен на газ для предприятий. Пекарни оказались на грани выживания, цены на газ для них выросли в семь раз. Им приходится брать кредиты, чтобы платить рабочим.
Повышать цены собираются пекарни по всей стране. По словам хлебопеков, это делается не для прибыли, а чтобы не понести убытки.
При этом в ассоциации пекарей предупредили, что качество продукции будет ухудшаться.
Еще месяц назад экономический эксперт Олег Пендзин предупредил, что на Украине в цене вырастет курятина, яйца и борщевой набор. В том числе это произойдет из-за роста цен на энергоносители.