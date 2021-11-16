«Все не столь однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам. "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", причем только той его части, расположенной на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», — написал Витренко.
Он призвал правительство США наложить предусмотренные законодательством санкции на оператора «Северного потока-2», о создании которого заявляет «Газпром».
По словам Витренко, новые санкции должны работать, пока «Россия не начнет действовать в соответствии с европейскими правилами».
Во вторник немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации «Северного потока — 2». Для ее возобновления, по мнению Берлина, необходимо создать компанию-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии. В частности, базирующийся в Швейцарии оператор должен передать активы немецкой «дочке».