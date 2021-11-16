Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал хорошей новость о том, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», но обратил внимание на отсутствие фундаментальности этого решения для Украины. Свою позицию 16 ноября он изложил в Facebook

Витренко назвал сумму, которую Украина потеряет после запуска «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Он призвал правительство США наложить предусмотренные законодательством санкции на оператора «Северного потока-2», о создании которого заявляет «Газпром». По словам Витренко, новые санкции должны работать, пока «Россия не начнет действовать в соответствии с европейскими правилами». Во вторник немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации «Северного потока — 2». Для ее возобновления, по мнению Берлина, необходимо создать компанию-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии. В частности, базирующийся в Швейцарии оператор должен передать активы немецкой «дочке».