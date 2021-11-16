Крокодилы Ялтинского зоопарка впервые принесут потомство. Об этом 16 ноября сообщил директор крокодиляриума Виктор Жиленко в интервью «Крыминформу»

В Херсонской области засветился крокодил-гурман © CC0, Pixabay

«В связи с летним ялтинским потопом у них просто произошла неожиданная зимовка в начале лета, то есть крокодилы как бы пошли в зиму. У них летом случилось переохлаждение. Как мы ни старались их обогреть, у них все равно был стресс. Когда они вернулись в свой родной дом, у них как бы снова наступило лето. На этом фоне они с удовольствием размножились», — сказал Жиленко.

Крокодилята появятся на свет через 55-60 дней.

В июне, во время потопов в Крыму, крокодиляриум в Ялтинском зоопарке затопило. Однако сотрудники успели эвакуировать животных из затопленных помещений, никто не погиб.