Респондентам был задан вопрос об их предпочтениях, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины.
Зеленского при таких обстоятельствах поддержали бы 23.1% определившихся с выбором избирателей Украины, в то время как за экс-президента страны Петра Порошенко проголосовали бы лишь 13%.
При этом 32% опрошенных ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зеленского, а 44% — за Порошенко.
Рейтинг Зеленского, по версии группы «Рейтинг», достиг исторического минимума в начале ноября.
Согласно результатам опроса, опубликованным 11 ноября, за него проголосовали бы только 22% процента избирателей.