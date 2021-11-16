Респондентам был задан вопрос об их предпочтениях, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины.

Зеленского при таких обстоятельствах поддержали бы 23.1% определившихся с выбором избирателей Украины, в то время как за экс-президента страны Петра Порошенко проголосовали бы лишь 13%.  

Названо число украинцев, всё еще желающих видеть Зеленского президентом
Названо число украинцев, всё еще желающих видеть Зеленского президентом
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом 32% опрошенных ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зеленского, а 44% — за Порошенко.

Рейтинг Зеленского, по версии группы «Рейтинг», достиг исторического минимума в начале ноября.

Согласно результатам опроса, опубликованным 11 ноября, за него проголосовали бы только 22% процента избирателей.