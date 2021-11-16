Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составил примерно 23%, в то же время экс-президент страны Пётр Порошенко лидирует в рейтинге антипатий избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», опубликованные 16 ноября

Респондентам был задан вопрос об их предпочтениях, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины.

Зеленского при таких обстоятельствах поддержали бы 23.1% определившихся с выбором избирателей Украины, в то время как за экс-президента страны Петра Порошенко проголосовали бы лишь 13%. Названо число украинцев, всё еще желающих видеть Зеленского президентом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом 32% опрошенных ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зеленского, а 44% — за Порошенко.

Рейтинг Зеленского, по версии группы «Рейтинг», достиг исторического минимума в начале ноября.

Согласно результатам опроса, опубликованным 11 ноября, за него проголосовали бы только 22% процента избирателей.