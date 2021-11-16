Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президентская партия «Слуга народа» на съезде 15 ноября испугалась забрать у него депутатский мандат. Об этом 16 ноября сообщило издание «Украинские новости»

«Перефразируя классика»: Разумков заявил, что не считает себя «лохом» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его мнению, вопрос не в мандате и не в нем, а в том, что «перед государством стоит сейчас много вызовов».

«Когда главной темой на две недели стает, забирать незаконным способом мандат или этого не делать — это точно не государственная позиция», — добавил он.

С началом осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол: депутаты от «Слуги народа» уволили Дмитрия Разумкова с поста председателя правительства, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы, и больше не может ее представлять в качестве спикера. Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».

Последние социологические опросы показали, что популярность Разумкова стремительно набирает обороты: в президентском рейтинге он уже обогнал экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. В то же время президент Владимир Зеленский, впервые после избрания, возглавил антирейтинг украинских политиков.