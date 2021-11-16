Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом 16 ноября сообщается на сайте немецкого регулятора

Витренко назвал сумму, которую Украина потеряет после запуска «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк отмечается, что «Северный поток — 2» может быть сертифицирован только при условии, что компания-оператор Nord Stream 2 AG проведет реорганизацию согласно законодательству Германии.

Для продолжения процесса сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG необходимо создать дочернее подразделение в Германии. Оно станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.

«Когда эти требования будут выполнены, Федеральное сетевое агентство сможет возобновить рассмотрение заявки в течение оставшейся части четырехмесячного периода, установленного законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для получения заключения, как это предусмотрено законодательством ЕС о внутреннем рынке», — говорится на сайте немецкого регулятора.

В ноябре в «Газпроме» заявил о готовности «Северного потока — 2» к запуску. Германия обещала ввести санкции, если Россия будет использовать транзит газа для давления на другие страны, в том числе на Украину.

Ранее стало известно, что украинскому «Нафтогазу» разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока — 2».