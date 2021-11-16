Украинский телеведущий Игорь Кондратюк, известный своими русофобскими взглядами, заявил, что многих жителей Украины нужно лишать права голоса на выборах, а жителей Донбасса - почти поголовно. Ролик с высказыванием шоумена 16 ноября опубликовал Telegram-канал «Маска»

«Я украинский электорат считаю электоратом, который нужно лишить права выбирать, потому что они не понимают, что они делают. Я уже не говорю о том, что люди, которые голосуют за что-то — это по большому счету в бедной стране за гречку голосовать. С другой стороны, если такие люди есть — их нужно лишать права голоса. Я как-то писал пост о том, что делать с Донбассом, если мы его вернем. Там нужно всех лишить права голоса на 10-15 лет. Ну, не всех, а 70%. Они живут другими реалиями», — заявил Кондратюк.

«Майдаунов надо лишить права голоса. Угробили страну козлы», «Сволочь», «Его самого надо заткнуть», «То есть поражение в правах? Надо круче поступать: сначала на 10 лет в лагеря, а потом уже поражение в правах!», «Наверное, будут рыдать стоя, всем Донбассом? Или им глубоко плевать?», «Вот же конченный», «Без шапки в морозы караочил на майдане, вот и простудил остатки серого вещества», «Маразм беспощаден», — отреагировали пользователи на слова ведущего.

«В мире животных»: львовский студент шокировал украинских националистов © РИА Новости, Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

Отдельные эксперты утверждали, что идея Кондратюка заключается в его желании «поставить Владимира Зеленского на растяжку», то есть создать для главы государства такую ситуацию, при которой любое его решение будет усугублять его положение.

В частности, украинский политолог Вадим Карасев заявил, что поведение Кондратюка «связано с личной неудовлетворенностью или ревностью Кондратюка как продюсера», который «возможно, думает о входе в политику».

Кстати, в итоге петиция ведущего-русофоба собрала искомое количество «за» и в конце концов Зеленский отреагировал на нее, перепоручив решение вопроса СНБО и СБУ.

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.