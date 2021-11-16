Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял решение об увольнении с должности в день Национальной полиции Украины 4 июля после определенных новостей, связанных с партией «Слуга народа». Об этом 16 ноября он рассказал в интервью «Украинской правде»

«Заявление я подал, если не ошибаюсь, 13 [июля], а решение уходить по сути принял в День полиции, 4 июля. Потому что тогда у меня было время. Я немножко посмотрел на происходящее и подумал — да. Последней каплей стало то, что в тот момент времени было два или три подряд инцидента, когда патрульные задерживали депутатов… Они реализовали свое право… И это вызвало бучу негодования у окружения Зеленского», — рассказал Аваков.

Он опроверг обвинения в свой адрес, что якобы дал команду полицейским задерживать и проверять депутатов, а подобные домыслы, звучавшие от представителей правящей партии назвал придумками. В то же время, Аваков подчеркнул, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским об отставке прошел «очень спокойно».

Аваков назвал власть Зеленского «зеленым» коммунизмом © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк Евгений Брагар. Его поведение показалось сотрудникам странным, и политику предложили пройти освидетельствование на наркотическое опьянение. В итоге никаких следов запрещенных веществ в его крови найдено не были, и в отношении полицейских составили протокол.

Днем позже внефракционный депутат Верховной Рады Александр Юрченко, ранее входивший во фракцию «Слуга народа», совершил ДТП и напал на водителя во Львове. На него завели административное дело, оштрафовали на 17 тысяч гривен (около 46 тысяч рублей) и лишили водительских прав на год. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что Юрченко был под воздействием наркотических средств.