Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что смертность от новой коронавирусной инфекции в стране может побить новые антирекорды даже после стабилизации заболеваемости, сообщило 16 ноября информационное агентство «РБК-Украина»

По словам украинского чиновника, ещё в течение двух недель после того, как ежедневное количество новых заболевших COVID-19 стабилизируется, смертность от болезни может расти.

Он объяснил свой прогноз тем, что летальный исход от болезни, как правило, наступает после регистрации заболевания.

«Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составляло 14 дней», — отметил Ляшко.

За минувшие сутки на Украине установлен новый антирекорд смертности от коронавируса. По сообщению Минздрава страны, за 15 ноября было зарегистрировано 838 летальных случаев. Опрос выявил распространённые на Украине предрассудки о вакцинации © CC0, Pixabay

В то же время максимальное количество новых случаев в стране было зафиксировано 4 ноября.

Украина занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации от COVID-19. По состоянию на 15 ноября в стране полностью вакцинировано лишь 20% взрослого населения.