По словам украинского чиновника, ещё в течение двух недель после того, как ежедневное количество новых заболевших COVID-19 стабилизируется, смертность от болезни может расти.
Он объяснил свой прогноз тем, что летальный исход от болезни, как правило, наступает после регистрации заболевания.
«Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составляло 14 дней», — отметил Ляшко.
За минувшие сутки на Украине установлен новый антирекорд смертности от коронавируса. По сообщению Минздрава страны, за 15 ноября было зарегистрировано 838 летальных случаев.
В то же время максимальное количество новых случаев в стране было зафиксировано 4 ноября.
Украина занимает одно из последних мест в Европе по уровню вакцинации от COVID-19. По состоянию на 15 ноября в стране полностью вакцинировано лишь 20% взрослого населения.