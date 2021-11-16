Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило ноту протеста в российский МИД в связи с указом президента РФ Владимира Путина о признании выданных Луганской и Донецкой Народным Республикам (ЛНР и ДНР) сертификатов о происхождении товаров. Об этом 16 ноября сообщили на сайте украинского ведомства

Путин издал указ о допуске товаров из Донбасса к госзакупкам в России © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк говорится, что МИД Украины расценивает указ российского лидера как грубое вмешательство в дела страны.

«Рассматриваем подписание президентом РФ указа… о признании РФ так называемых "сертификатов о происхождении товаров", которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста», — говорится в заявлении МИД.

Россию обвинили в «затягивании ЛНР и ДНР в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

В МИД заявили, что продолжат консолидацию международной поддержки Украины, чтобы заставить Россию отказаться от «деструктивных действий».

Накануне Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР И ЛНР. Согласно ему в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским договоренностям, он ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали «указом об экономической блокаде»: с территории Донбасса, неподконтрольной украинским силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года.