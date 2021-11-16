Польские силовики применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает РИА Новости

Сообщается, что мигранты начали ломать заграждение на границе с Польшей и бросать камни в сторону поляков.

«Убивать так называемых мигрантов». Что еще обещают Европе украинские егеря, которых нет © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк видео видно, как польский силовик распыляет баллон с газом в сторону мигрантов. Кроме того, в ход пошли светошумовые гранаты.

Отмечается, что на погранпереходе находится несколько семей с маленькими детьми.

Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.