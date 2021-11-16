Последний образ певицы из Киева Наташи Королевой, созданный ею в стиле «Властелина колец», попал под критику имиджмейкера Ларисы Тимиряевой. Стилист назвала ошибки артистки и дала советы в интервью порталу Blitz+ 16 ноября

«Два разных человека»: Кравченко вернулась на 50 лет назад © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Нужно было шапочку подобрать в любом из цветов данного принта или в цвет водолазки. Что сразу хочется снять, так это ремень, поскольку слишком облегающие лосины и ботфорты. К такому облеганию просится объемный и более удлиненный верх, а к этой дубленке — более свободные брюки и обувь на объемной платформе или устойчивом каблуке. И шапку убрать однозначно», — заключила стилист.

Наташа Королева, которой в этом году исполнилось 48 лет, часто попадает под «модную» критику за аляповатые наряды и отсутствие вкуса, однако сама артистка считает, что делает мир ярче и не собирается следовать советам стилистов.