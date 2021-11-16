По мнению Тимиряевой, образ Королевой перегружен акцентами на цвете и разнообразными деталями. В частности, дубленка с ярким акварельным принтом, считает имиджмейкер, сама по себе притягивает внимание, поэтому шапка салатовой расцветки тут просто лишняя.
«Нужно было шапочку подобрать в любом из цветов данного принта или в цвет водолазки. Что сразу хочется снять, так это ремень, поскольку слишком облегающие лосины и ботфорты. К такому облеганию просится объемный и более удлиненный верх, а к этой дубленке — более свободные брюки и обувь на объемной платформе или устойчивом каблуке. И шапку убрать однозначно», — заключила стилист.
Наташа Королева, которой в этом году исполнилось 48 лет, часто попадает под «модную» критику за аляповатые наряды и отсутствие вкуса, однако сама артистка считает, что делает мир ярче и не собирается следовать советам стилистов.