На сайте президента Украины появилась электронная петиция с просьбой дать новое название турецким беспилотникам «Байрактар» в честь Степана Бандеры, об этом 16 ноября сообщает AP News

Батько наш Бандера: Tik-Tok захватывает новый флешмоб © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

«Поскольку после приобретения права собственности на них («Байрактары». — Ред.) Украина имеет право давать этим аппаратам любое название, которое захочет, предлагаю назвать их "Бандера"», — говорится в петиции.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов, сейчас ее поддержали немногим более 300 человек.

Ранее минобороны Украины показало кадры боевого применения «Байрактара» в Донбассе.

В 2021 году Украина закупила у Турции ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар». В 2022 году ожидаются дополнительные поставки турецких беспилотников. Также в Киевской области намерены построить завод по производству «Байрактаров».