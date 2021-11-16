Петицию добавили на сайт Зеленского в начале ноября.
«Поскольку после приобретения права собственности на них («Байрактары». — Ред.) Украина имеет право давать этим аппаратам любое название, которое захочет, предлагаю назвать их "Бандера"», — говорится в петиции.
Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов, сейчас ее поддержали немногим более 300 человек.
Ранее минобороны Украины показало кадры боевого применения «Байрактара» в Донбассе.
В 2021 году Украина закупила у Турции ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар». В 2022 году ожидаются дополнительные поставки турецких беспилотников. Также в Киевской области намерены построить завод по производству «Байрактаров».