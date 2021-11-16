Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша дезинформирует Европейский союз, когда обвиняет белорусские власти в преднамеренном создании миграционного кризиса. Об этом он рассказал на совещании, посвящённом обстановке на белорусско-польской границе, сообщило агентство «БЕЛТА» 16 ноября

По словам белорусского лидера, он объяснил в состоявшемся накануне телефонном разговоре и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель, что Белоруссия принимает у себя только тех людей, которые имеют право на законный въезд в страну.

«Мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз. Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их здесь принимаем… У кого хоть малейшее нарушение закона — в самолет и обратно», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что проинформировал канцлера Германии о том, что в течение нынешней осени власти страны отказали во въезде примерно пяти тысячам человек.

В ноябре тысячи людей, в основном из стран Ближнего Востока, большинство из которых въехало в Белоруссию в качестве туристов, собрались в районе белорусско-польской границы с намерением пересечь её в направлении Польши. По словам иностранцев, их цель — достичь Германии, где они надеются найти лучшую жизнь. «Вернули в Белоруссию разутым»: СМИ рассказали о жестокости польских силовиков © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа и других спецсредств. Некоторым мигрантам удаётся пересечь границу, однако многих из них польские власти затем возвращают на белорусскую территорию.

За такие действия Польша подвергается критике со стороны белорусских властей и международных правозащитных организаций.

Польша и ЕС обвиняют белорусские власти в намеренной организации миграционного кризиса. Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям из стран, которые пострадали от действий НАТО — военного блока, в состав которого входит и Польша.