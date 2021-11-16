Актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко порадовала поклонников архивным снимком, где она позирует для фотографа еще совсем юной девушкой. Этот пост можно увидеть на странице артистки в Instagram, датированный 15 ноября

«Довели людей до крайней нищеты»: украинка пообедала голубем © CC0, Pixabay Самсона Самсонова «Восьмое чудо света», где сыграла тренера сборной по баскетболу Лидию Ларушину.

«Молодость прекрасна», — гласит подпись под снимком, на котором Кравченко 28 лет.

«Как будто два разные человека, вы прекрасны!», «Красота в душе… Вы обаятельны в любом возрасте», «Сейчас смотрю "Сваты" по телевизору, я обалдела… два разных человека!», «Очень красивая, мы такую не знали. Да и сейчас красавица, дай Бог крепкого здоровья на долгие годы», — ответили фанаты.

Уроженка Донецка Татьяна Кравченко — актриса, сыгравшая в таких фильмах как «Питер FМ», «Сваты», «Моя прекрасная няня», «А поутру они проснулись», «Роковые яйца», «Ширли-мырли», «Небеса обетованные», «Предчувствие любви» и других.