«Я пришел к президенту. Мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу… Президент сделал мне предложение позаниматься другой работой. Назвал несколько конкретных позиций. Я сказал, что, давайте я отдохну и, может, мне понравится. И вы, может быть, передумаете. И так и случилось», — сказал он.
При этом Аваков заявил, что никаких условий для отставки с обеих сторон не было и решил не называть должности, которые ему предлагал занять президент.
Также экс-глава МВД заявил, что уже несколько месяцев не общался с Зеленским, поскольку их пути больше не пересекаются. Кроме того он выразил сомнение в том, что Зеленского могут избрать на второй срок.