Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент страны Владимир Зеленский был заинтересован в его работе на других должностях, но он отказался. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде» 16 ноября

Аваков назвал власть Зеленского «зеленым» коммунизмом © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

При этом Аваков заявил, что никаких условий для отставки с обеих сторон не было и решил не называть должности, которые ему предлагал занять президент.

Также экс-глава МВД заявил, что уже несколько месяцев не общался с Зеленским, поскольку их пути больше не пересекаются. Кроме того он выразил сомнение в том, что Зеленского могут избрать на второй срок.