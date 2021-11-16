Экс-шоумен и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что его беспокоит то, что президент Украины Владимир Зеленский подписывает решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), и берет всю ответственность на себя. Об этом 16 ноября он рассказал в интервью изданию «Телеграф»

«Спасательный шнур»: Сивохо рассказал про свои отношения с Зеленским © Facebook Руслана Бортника

На вопрос о том, что именно его беспокоит, Сивохо заявил, что думает, что президента «подставляют».

Ранее Сивохо рассказал о том, как держит связь с Зеленским, с которым у него «личная и долгая» история.