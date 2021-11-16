«Я вообще не понимаю, как такой человек, как [секретарь СНБО Алексей] Данилов, может так реагировать на то, что происходит на Донбассе. Он сам родом из Луганска… Но больше всего в этой ситуации меня беспокоит то, что решения СНБО подписывает не Данилов, а президент… Я не понимаю, в каких условиях он сейчас находится. И повестка может формироваться окружающими его людьми в их пользу», — заявил Сивохо.
На вопрос о том, что именно его беспокоит, Сивохо заявил, что думает, что президента «подставляют».
Ранее Сивохо рассказал о том, как держит связь с Зеленским, с которым у него «личная и долгая» история.