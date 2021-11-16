Украинская певица и модель Камалия (Наталья Захур) поделилась с подписчиками, что делает своим двойняшкам Мирабелле и Арабелле бьюти-процедуры. Соответствующий пост она разместила в Instagram 15 ноября

«Довели людей до крайней нищеты»: украинка пообедала голубем © CC0, Pixabay

«Масочный режим», — подписала фото артистка.

Обычно представителей шоу-бизнеса критикуют за подобные эксперименты на детях, однако в этот раз под постом певицы поклонники оставили исключительно доброжелательные комментарии, решив, что девочкам маски не навредят, зато приучат школьниц к уходу за собой.

Певица Камалия замужем за миллиардером, британско-украинским бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром уже 18 лет, пара воспитывает двух 8-летних девочек-двойняшек.