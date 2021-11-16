Камалия выложила в сеть селфи с дочерьми, где все трое в тканевых масках, которые обычно используются для увлажнения кожи лица, омоложения и даже эффекта подтяжки.
«Масочный режим», — подписала фото артистка.
Обычно представителей шоу-бизнеса критикуют за подобные эксперименты на детях, однако в этот раз под постом певицы поклонники оставили исключительно доброжелательные комментарии, решив, что девочкам маски не навредят, зато приучат школьниц к уходу за собой.
Певица Камалия замужем за миллиардером, британско-украинским бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром уже 18 лет, пара воспитывает двух 8-летних девочек-двойняшек.