Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уже несколько месяцев не общался с президентом страны Владимиром Зеленским, поскольку их пути больше не пересекаются. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде» 16 ноября

«У меня нет сейчас отношений с президентом. Президент далеко, высоко и занимается своими делами, а я своими. Может быть, пару раз мы списывались какими-то сообщениям после отставки и все», — заявил Аваков.

При этом экс-министр заявил, что он «не Зеленский» и показывать переписки не будет.

Также Аваков рассказал, что летом уходящего года появились некоторые разногласия с главой государства, которые не позволили ему работать на должности дальше.

Ранее Аваков заявил, что не верит во второй президентский срок Владимира Зеленского.

Аваков вернулся. Экс-министр объявил войну Зеленскому и готов организовать госпереворот © AP, Efrem Lukatsky

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Разумкова. В эфирах Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.