«У меня нет сейчас отношений с президентом. Президент далеко, высоко и занимается своими делами, а я своими. Может быть, пару раз мы списывались какими-то сообщениям после отставки и все», — заявил Аваков.
При этом экс-министр заявил, что он «не Зеленский» и показывать переписки не будет.
Также Аваков рассказал, что летом уходящего года появились некоторые разногласия с главой государства, которые не позволили ему работать на должности дальше.
Ранее Аваков заявил, что не верит во второй президентский срок Владимира Зеленского.
По его словам, «кому угодно» хватит сил выиграть следующие президентские выборы, но только не Зеленскому.
С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Разумкова. В эфирах Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.