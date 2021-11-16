По информации Соломки, с 15-21 ноября многие граждане Украины утратят веру в себя и надежды на будущее. Таролог назвала это общим депрессивным состоянием, на которое наложится еще и чувство общей тревоги.
В это время, уверена Соломка, политики будут демонстрировать бурную деятельность, направленную на заботу о людях. На самом же деле в политике произойдет новое «дно, из которого постучали»: власти примут новые решения, ухудшающие жизнь людей.
Никакого просвета не увидела таролог и в экономике, на ее взгляд, впереди крупные банкротства и разорения, выиграют лишь те, кто ведет бизнес с иностранными партнерами.