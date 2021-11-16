Упадок, депрессивные настроения, банкротства и худшие решения властей. Украинский таролог Ольга Соломка составила гороскоп для своей страны на картах таро на ближайшие дни. Что именно ждет страну в период до 21 ноября, во вторник, 15 ноября написал AstroOboz

«Довели людей до крайней нищеты»: украинка пообедала голубем © CC0, Pixabay

В это время, уверена Соломка, политики будут демонстрировать бурную деятельность, направленную на заботу о людях. На самом же деле в политике произойдет новое «дно, из которого постучали»: власти примут новые решения, ухудшающие жизнь людей.

Никакого просвета не увидела таролог и в экономике, на ее взгляд, впереди крупные банкротства и разорения, выиграют лишь те, кто ведет бизнес с иностранными партнерами.