Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не верит в то, что действующего президента Владимира Зеленского могут избрать на второй срок. Об этом 16 ноября он рассказал в интервью «Украинской правде»

«Нет, не верю… Для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов… На его (Зеленского — ред.) поле появился [экс-спикер Верховной Рады Дмитрий] Разумков. Сейчас они его выгонят из парламента — и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор [Евгений] Комаровский. Это тоже на том же поле», — заявил министр.

Также, по мнению Авакова, «кому угодно» хватит сил выиграть следующие президентские выборы, но только не Зеленскому.

Ранее Аваков заявил, что политика президента Зеленского привела к тому, что все решения готовятся заранее. В этой связи он констатировал наступление на Украине «зеленого коммунизма», сравнив Совет нацбезопасности и обороны при президенте Зеленском с политбюро советских времен.

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Разумкова. В эфирах Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.