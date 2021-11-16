В частности, студент показывал на своей странице запрещенный на Украине флаг СССР, публиковал песню «Вставай Донбасс», говорил, что считает войну в Донбассе бессмысленной, размещал ролик с овцами, в подписи к которому написал: «Валите отсюда, здесь вам не место встречи украинских националистов». А еще парень показывал подписчикам видео марша ко Дню защитника.
«Новый сезон передачи "В мире животных" подъехал», — подписал он ролик.
«Я надеюсь, приказ на вычет уже написан, ну не может же такое, носить звание студент политехники», «Нет ума у человека», «Здесь необходима реакция деканата и ректората политехники», «Ждем видео с извинением», «Ждем видео у Стерненко, где этот биомусор будет извиняться», — отреагировали на ролики студента украиноязычные пользователи.
Сергей Стерненко — бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»*, который «держит на карандаше» представителей шоу-бизнеса, блогеров и других граждан своей страны, мнение которых не совпадает с его проукраинской позицией. Провинившимся нацист обещает срывы концертов, отчисления, а порой и физическую расправу.
*Деятельность организации запрещена в РФ.