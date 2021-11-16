Студент национального университета «Львовская политехника» объявил себя русофилом и антинационалистом и стал выкладывать в своих соцсетях соответствующий контент, за что почти сразу «отхватил» от радикально настроенных земляков. Об этом 16 ноября написал Telegram-канал «Так люблю той Львів, що бракує ми слів»

Аваков назвал власть Зеленского «зеленым» коммунизмом © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

«Новый сезон передачи "В мире животных" подъехал», — подписал он ролик.

«Я надеюсь, приказ на вычет уже написан, ну не может же такое, носить звание студент политехники», «Нет ума у человека», «Здесь необходима реакция деканата и ректората политехники», «Ждем видео с извинением», «Ждем видео у Стерненко, где этот биомусор будет извиняться», — отреагировали на ролики студента украиноязычные пользователи.

Сергей Стерненко — бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»*, который «держит на карандаше» представителей шоу-бизнеса, блогеров и других граждан своей страны, мнение которых не совпадает с его проукраинской позицией. Провинившимся нацист обещает срывы концертов, отчисления, а порой и физическую расправу.

*Деятельность организации запрещена в РФ.