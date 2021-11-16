Отменяя пошлины на товары из республик Донбасса, Россия делает шаг по признанию государственности ДНР/ЛНР де-факто. Об этом сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Путин издал указ о допуске товаров из Донбасса к госзакупкам в России © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Если у нас нет экспортных/импортных пошлин, то это значит, что мы границу не то чтобы не признаем, но она получает новый статус. Пока не совсем понятно, какой, но она уже не столь важна. В любом случае, это шаг по признанию государственности ДНР/ЛНР де-факто», — заявил политолог.

Если бы Киев заключил открытые договоренности с ДНР/ЛНР о поставках угля, такой шаг также стал бы де-факто признанием республик Донбасса, хотя в данном случае и вынужденным, заключил Безпалько.

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