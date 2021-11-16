Выходец с Украины Дмитрий Светличный, переехавший в Аргентину в 1998 году, на днях рассказал местной газете La Nacion, что очаровал аргентинцев блюдами из своего советского прошлого

«Довели людей до крайней нищеты»: украинка пообедала голубем © CC0, Pixabay

«Я никогда не видел себя поваром, но занялся жаркой мяса, а мама понемногу начала предлагать русские блюда. Со временем стейк стали заказывать все реже, а блины все чаще: у аргентинцев отличный вкус», — рассказал он.

Теперь, по словам Светличного, в списке любимых блюд его посетителей еще и борщ, котлеты по-киевски, салат оливье, колбаски с домашней квашенной капустой, вареники с картофельной начинкой и пельмени со сметаной.

А еще, заявил уроженец Украины, жители Буэнос-Айреса оценили по достоинству русскую водку, в заведении Светличного подают 30 видов этого напитка.