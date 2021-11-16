За минувшие сутки на Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом 16 ноября сообщило министерство здравоохранения страны

Коронавирус: Зеленский вспомнил старую шутку и обратился к украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

За все время пандемии на Украине коронавирусом заболели больше 3,2 млн украинцев, почти 78 тысяч пациентов умерли.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в стране 24 февраля и идет медленными темпами.

Согласно данным социологического опроса, проведённого недавно «Украинским институтом будущего» в связи с эпидемией COVID-19, 36% украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса. При этом 48% из них, то есть примерно 17% от всего населения страны, в качестве главной причины нежелания вакцинироваться назвали общее недоверие к прививкам.

Кроме того, другие 10% не собирающихся вакцинироваться украинцев опасаются «мутаций в организме», которые якобы может вызвать прививка от COVID-19, ещё 3% не верят в существование коронавируса, а 1% «боятся чипирования».