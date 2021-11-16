Работа над созданием символа Союзного государства уже идет. Об этом заявил госсекретарь СГ России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» 16 ноября

Первые шаги и первые проблемы. Союзное государство России и Белоруссии в мнениях друзей и врагов © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По словам Мезенцева, символом вряд ли будет животное.

«Ищем символ из совместной истории. Может быть, не только современной. Может быть, той, которая уводит нас в глубокие века», — отметил он.

На заседании Высшего Госсовета РФ и Белоруссии 4 ноября президенты обеих стран подписали интеграционный декрет Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ и основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.