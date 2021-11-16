Поручение о создании символа была дано в ходе заседания Высшего государственного совета.
По словам Мезенцева, символом вряд ли будет животное.
«Ищем символ из совместной истории. Может быть, не только современной. Может быть, той, которая уводит нас в глубокие века», — отметил он.
На заседании Высшего Госсовета РФ и Белоруссии 4 ноября президенты обеих стран подписали интеграционный декрет Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ и основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.