Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 ноября прокомментировала в Telegram-канале заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы нарушает Минские соглашения

«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках "нормандского формата"», — написала Захарова.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок.