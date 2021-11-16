«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках "нормандского формата"», — написала Захарова.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Путина о допуске товаров из ЛДНР к госзакупкам в России противоречит минским договоренностям. Он также заявил, что Украина ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий Кремля.