В Полтаве на видео попала женщина, евшая на улице голубя. Причем, по заверениям очевидцев, трапезу она начала, когда птица еще была жива. Ролик 16 ноября опубликовал Telegram-канал APnews

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«Сцена напоминает фильм Куросавы "Под стук трамвайных колес", в котором показано, как сумасшедшие люди, теряя работоспособность, становятся бездомными, и как бездомные сходят с ума от ужаса нищеты», — с таким комментарием канал выпустил публикацию про поедание голубя.

«Довели людей до крайней нищеты, ведь президент и слуги живут в другой стране мечты», «Какой кошмар», «Ну хоть не крысу», «Это та же крыса, только с крыльями», «Ребята, это не от голода, а от психического расстройства», «А психиатрию у нас урезали до предела. А завтра она захочет полакомиться кем-то другим», «Это дно», «Это психическое расстройство. Ее нужно срочно лечить, обычно такие, шизики, начинают с животных, а потом переходят на людей», «А Тернополе семья из 3 человек умерла от голода, это тоже "крыша поехала"? А возле мусорок все больше и больше людей промышляют — это как? И следующий вопрос — куда госпитализировать? Сейчас морозы ударят — будут умирать от холода?» — ответили подписчики.