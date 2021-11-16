Ежегодные потери Украины из-за газопровода «Северный поток-2» составят около 2 млрд долларов. Об этом агентству Reuters 15 ноября рассказал глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко

По его словам, Киев все еще надеется заблокировать российский проект.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — рассказал Витренко.

«Северный поток — 2»: решение о сертификации проекта может быть принято в январе, а «Газпром» восстановил закачку газа в хранилища Европы © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Мы также ожидаем, что конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG. — ред.), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам и что "Северный поток — 2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — заключил глава «Нафтогаза».

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» примут участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2».

Первая нитка «Северного потока — 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.