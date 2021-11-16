По его словам, Киев все еще надеется заблокировать российский проект.
«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — рассказал Витренко.
Он также выразил мнение, что трубопровод «угрожает мировой безопасности». Поэтому, добавил Витренко, Украина рассчитывает на помощь США, которые наложат на «Северный поток-2» санкции.
«Мы также ожидаем, что конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG. — ред.), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам и что "Северный поток — 2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — заключил глава «Нафтогаза».
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» примут участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2».
Первая нитка «Северного потока — 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.