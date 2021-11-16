Каждому из знаков зодиака за оставшуюся часть 2021 года нужно успеть выполнить ряд задач, это станет залогом успеха в новом году. Об этом заявил украинский астролог Влад Росс, передает 16 ноября glavred.info

Зеленский ни при чем: астролог назвала новую версию опалы Разумкова © Facebook, Дмитро Разумков Овну до конца года нужно найти друзей и попасть в хорошее общество, компанию. Главная задача года — войти в социум, найти для себя окружение.

Тельцу, заявил Росс, нужно успеть сделать карьеру, достичь профессиональной цели, реализоваться в профессии и что-то изменить в своей работе, чтобы она приносила прибыль.

Близнецам до конца 2021 года важно закончить начатый курс обучения, получить высшее образование, дописать и защитить диплом. Важно наконец получить "корочку". Те Близнецы, которые планировали переехать в другую страны, должны успеть это сделать до Нового года, считает астролог.

Раку важно успеть полностью преобразовать свой внутренний мир, может быть, сходить на психотренинги, вырасти как личность, как человек.

Для Льва самое главное — найти свою вторую половину, супруга или супругу. Те Львы, которые уже в паре, должны найти деловых партнёров или другую семейную пару для общения и совместного времяпрепровождения.

Деве нужно до наступления 2022 года найти по-настоящему свою работу, реализовать себя еще в этом году, а также подправить здоровье.

Для Весов до нового года важно найти свою любовь, зачать или родить детей.

Скорпиону необходимо еще в текущем году доделать начатый ремонт.

Стрельцу, утверждает астролог, нужно успеть осуществить запланированный переезд, найти друзей по призванию, по интересам и наконец дочитать книгу, которую он читает уже несколько лет. Также важно улучшить знание иностранных языков, например, подтянуть тот язык, который изучался раньше.

Козерогу важно успеть заработать деньги, удачно вложиться и стать финансово успешным.

Водолею необходимо успеть реализовать себя как личности и начать новый проект.

Для Рыб самое главное — найти в этом году любовь всей своей жизни, а также достичь состояния дзена, экстаза, благополучия, резюмировал астролог.