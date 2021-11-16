Экс-шоумен и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо рассказал о том, как держит связь с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него «личная и долгая» история. Интервью 16 ноября обнародовало издание «Телеграф»

«С Владимиром Зеленским у меня своя личная долгая история. Общался с ним пару месяцев назад. Сейчас наше общение не в том объёме и не всегда в тех условиях, в которых хотелось бы. Но "спасательный шнур" с президентом у меня есть», — заявил он.

Сивохо рассказал, почему Данилов был на волоске от увольнения © Facebook, Олексій Данилов

Ранее Сивохо заявил, что из «карабахского», «осетинского» или «приднестровского» сценариев возможного развития ситуации в Донбассе наиболее вероятен последний. Кроме того он подчеркнул, что карабахского сценария не получится, поскольку Украина «вряд ли сможет открыто противостоять при паритете сил».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.