«С Владимиром Зеленским у меня своя личная долгая история. Общался с ним пару месяцев назад. Сейчас наше общение не в том объёме и не всегда в тех условиях, в которых хотелось бы. Но "спасательный шнур" с президентом у меня есть», — заявил он.
При этом Сивохо заявил, что ему «не сильно нравится» политическое устройство в стране в целом, но предположил, что в будущем он может войти или создать политическую силу для участия в парламентских выборах.
Ранее Сивохо заявил, что из «карабахского», «осетинского» или «приднестровского» сценариев возможного развития ситуации в Донбассе наиболее вероятен последний. Кроме того он подчеркнул, что карабахского сценария не получится, поскольку Украина «вряд ли сможет открыто противостоять при паритете сил».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.