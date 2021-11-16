«На заседании фракции "Слуги народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава», — написала Палийчук.
Кроме того, Дмитрука намерены исключить из парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а ранее исключенную из партии Людмилу Буймистер - из комитета по экономическому развитию.
Дмитрук и Буймистер войдут в межфракционное объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова «Разумная политика».
Ранее Дмитрук раскритиковал закон Зеленского об олигархах. Он назвал его нерабочим и популистским.