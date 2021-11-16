«Слуга народа» инициирует исключение из фракции в Верховной Раде депутата Артема Дмитрука. Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук 15 ноября в своем Telegram-канале

«На заседании фракции "Слуги народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава», — написала Палийчук. «Слуга народа» теряет позиции: опубликован новый рейтинг партий © president.gov.ua Людмилу Буймистер - из комитета по экономическому развитию. Дмитрук и Буймистер войдут в межфракционное объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова «Разумная политика». Ранее Дмитрук раскритиковал закон Зеленского об олигархах. Он назвал его нерабочим и популистским.