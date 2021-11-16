Российские и белорусские спецслужбы специально «раздражают» Польшу, чтобы создать кризис внутри ЕС, и в планах Украина, но Киеву есть чем ответить, заявил внештатный советник главы Офиса президента (ОП) по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович. Его слова 16 ноября привел «Главред»

«Из собственных сбережений?» Украинцев насмешила «Вовина тысяча» от Зеленского © пресс-служба президента Украины

«В офисе [президента] оценивают должным образом состояние и уровень опасности… Государство понимает, по крайней мере ОП понимает, и президентская вертикаль действует соответственно», — сказал он.

Арестович уточнил, что предпринимать дополнительные меры в стране начали «как только рука первого мигранта взялась за забор белорусской границы».

По мнению советника главы ОП, обострение в Донбассе может начаться в рождественские праздники, или в случае начала «спецоперации» Китая против Тайваня. В этом случае западным партнерам будет трудно одновременно реагировать на эти два события.

«Мы целиком и полностью понимаем опасность. Еще в апреле, когда была первая концентрация (российских войск — ред.), было осуществлено сценарное планирование. Девять сценариев обороны страны с апреля существуют и обеспечены и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются», — добавил советник главы Офиса президента.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало статью, где утверждалось, что РФ перебрасывает войска на границу с Украиной. Позже Politico опубликовало спутниковые снимки, которые должны были это доказать. Однако оказалось, что фотографии были сделаны в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.