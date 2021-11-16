Арестович объявил, что его страна готова к скоплению российских войск вблизи украинской границы и событиям, сходным с теми, что сейчас развиваются на польско-белорусской границе. Советник главы ОП заявил, что у Украины есть 9 сценариев обороны, обеспеченных материально и постоянно совершенствующихся.
«В офисе [президента] оценивают должным образом состояние и уровень опасности… Государство понимает, по крайней мере ОП понимает, и президентская вертикаль действует соответственно», — сказал он.
Арестович уточнил, что предпринимать дополнительные меры в стране начали «как только рука первого мигранта взялась за забор белорусской границы».
По мнению советника главы ОП, обострение в Донбассе может начаться в рождественские праздники, или в случае начала «спецоперации» Китая против Тайваня. В этом случае западным партнерам будет трудно одновременно реагировать на эти два события.
«Мы целиком и полностью понимаем опасность. Еще в апреле, когда была первая концентрация (российских войск — ред.), было осуществлено сценарное планирование. Девять сценариев обороны страны с апреля существуют и обеспечены и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются», — добавил советник главы Офиса президента.
Ранее американское издание The Washington Post опубликовало статью, где утверждалось, что РФ перебрасывает войска на границу с Украиной. Позже Politico опубликовало спутниковые снимки, которые должны были это доказать. Однако оказалось, что фотографии были сделаны в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.