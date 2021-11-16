«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода "Северный поток — 2" оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», — написал Макогон.
Он заверил, что «Северный поток — 2» якобы несет энергетическую и общую угрозу. Также глава «Оператора ГТС Украины» подчеркнул, что «технически безупречная» украинская газо-транспортная система готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы.
В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода.
«Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — сказал Витренко.
Ранее он заявил, что украинская (ГТС «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток — 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока — 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока — 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.