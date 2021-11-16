«Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока - 2». Об этом 15 ноября заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон в своем Facebook

Украинцам объяснили, почему запуск «Северного потока – 2» не станет катастрофой © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он заверил, что «Северный поток — 2» якобы несет энергетическую и общую угрозу. Также глава «Оператора ГТС Украины» подчеркнул, что «технически безупречная» украинская газо-транспортная система готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода.

«Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — сказал Витренко.

Ранее он заявил, что украинская (ГТС «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток — 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока — 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока — 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.