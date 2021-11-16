С 19 декабря вакцинированным от коронавируса гражданам Украины будут выплачивать по 1 тыс. гривен (2,7 тыс. рублей). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале 15 ноября

«Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. гривен через приложение "Дія". За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб. Посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны (ж/д или авиаперевозки)», — анонсировал Зеленский.

Опрос выявил распространённые на Украине предрассудки о вакцинации © CC0, Pixabay

На выплаты вакцинированным до конца года планируется выделить около 3 млрд гривен, и столько же — в начале 2022 года.

В соцсетях отметили новость фотожабами и поинтересовались, откуда Зеленский возьмет деньги на эти выплаты.

«Из собственных сбережений Зеленский будет выплачивать? Или вместо тепла / электричества?», «Всем вакцинированным в Украине выдадут тысячу гривен. Кешбек для всех, кто купил сертификат о прививках», «Была Юлина тысяча, стала Володина», «Зеленский: Добрый дядя МВФ, дай нам еще 3 миллиарда гривен — Так а те вы куда дели?— Ну фитнес-клубы, концерты, кино-музеи, то-се, пятое-десятое».

Также Зеленского сравнили со Святым Николаем, который на Украине официально признан вместо Деда Мороза, поскольку 19 декабря, день начала обещанных выплат — день памяти этого святого.

Отметили украинцы и разницу в курсе: если в 2007 году «Юлина тысяча» — компенсация вкладчикам Сбербанка — составляла 125 долларов, теперь это только 38 долларов.