«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах. Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас. Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет», — сказал Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи.
Кроме того, он добавил, что в данный момент все сосредоточены на политическом урегулировании процесса. Также он подчеркнул, что Киев собирается вести себя очень ответственно при любом сценарии и страна готова и будет защищаться, если это окажется необходимо.
Ранее участник общественной инициативы «Донбасс-Донбасс», политолог-международник Андрей Бузаров прогнозировал, что в случае полномасштабной войны Украины с Россией у других стран не возникнет желания заступиться за Киев.