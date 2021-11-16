Глава Vинистерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с министрами иностранных дел Франции и ФРГ Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом призвал начать готовиться к возможному военному сценарию России на Украине. Соответствующую видеозапись опубликовали 15 ноября на странице МИД Украины в Facebook

Военный эксперт назвал главную угрозу для Украины © Facebook, Операція об'єднаних сил

Кроме того, он добавил, что в данный момент все сосредоточены на политическом урегулировании процесса. Также он подчеркнул, что Киев собирается вести себя очень ответственно при любом сценарии и страна готова и будет защищаться, если это окажется необходимо.

Ранее участник общественной инициативы «Донбасс-Донбасс», политолог-международник Андрей Бузаров прогнозировал, что в случае полномасштабной войны Украины с Россией у других стран не возникнет желания заступиться за Киев.