В случае полномасштабной войны Украины с Россией у других стран не возникнет желания заступиться за Киев. Об этом 15 ноября заявил участник общественной инициативы «Донбасс-Донбасс», политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала «НАШ»

Украина.ру на Youtube Хвост завиляет собакой: почему ситуация Донбассе может перерасти в полномасштабную войну