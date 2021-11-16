«Если будет военная эскалация, я не верю и никто меня не убедит, что за нас "впишутся" Франция, Германия или США, они в 2014 году "вписались"? Были французские или натовские, или немецкие, или американские войска? Все будет как и в 2014 году, все ляжет на плечи украинцев, украинскую армию, гражданское население», — заверил эксперт.
Он отметил, что США и страны НАТО не будут готовы поддержать Украину, однако принимают активное участие в ситуации на белорусско-польской границе. По словам политолога, ее стороны имеют серьезных геополитических союзников: у Белоруссии — россияне, а у Польши — американцы. Он считает, что подобные небольшие инциденты могут привести к серьезному противостоянию.