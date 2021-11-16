Внефракционный народный депутат Украины Виктория Гриб 15 ноября в эфире телеканала «НАШ» призвала украинцев забыть о кредитах от Европейского Союза (ЕС) из-за нецелевого использования средств

Украина может потерять безвизовый режим с ЕС из-за мигрантов на белорусско-польской границе - политолог © president.gov.ua

По ее словам, стране необходимо было добывать собственный уголь и платить украинским рабочим вместо того, чтобы в настоящее время переплачивать за топливо в два-три раза больше.

Также она добавила, что в случае, если деньги от Евросоюза не будут направлены на «зеленую энергетику», можно не ждать новых кредитов со стороны организации.

На днях политолог Богдан Петренко отметил, что Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом (ЕС) из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.