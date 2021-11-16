Президент Белоруссии отметил, что обсудил натовские маневры в Черном море в недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
«Посмотрите, что в Черном море делается. Вот мы с Президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения», — сказал Лукашенко.
В начале ноября флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney зашел в акваторию Черного моря. Он принял участие в совместных учениях с кораблями Турции, Румынии и Украины. Суда отработали взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО.
Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для страны. В Минобороны РФ заявили, что учения США в Черном море выглядят как изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе. Также в ведомстве отметили, что подобные действия дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе.