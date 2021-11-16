Он считает, что таковой является российская 3-я мотострелковая дивизия, находящаяся в нескольких десятках километров от границ страны, которая базируется вблизи населенных пунктов Богучар и Валуйки.
По его словам, исходя из информации Минобороны, Вооруженных сил и Главного управления разведки, возле границ Украины с 2016 года сосредотачиваются подразделения 20-й армии, штаб дислокации Воронеж, и две мотострелковых боевых дивизии — 144-я и 3-я. Он подчеркнул, что подразделения 144-й дивизии находятся далеко от границы с Украиной — на расстоянии до 300 километров.
«Так вот, по всей военной науке и военному искусству эта дивизия входит в Западный военный округ. Ее предназначение Запад, а не Украина. Украина — это вторая ее задача. А первая задача — Запад. А вот 3-я дивизия мотострелковая, которая находится Богучар-Валуйки, это для Украины очень опасно», — рассказал эксперт.
Ранее участник общественной инициативы «Донбасс-Донбасс», политолог-международник Андрей Бузаров прогнозировал, что в случае полномасштабной войны Украины с Россией у других стран не возникнет желания заступиться за Киев.