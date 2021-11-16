Президент Украины Владимир Зеленский отказался закупать уголь в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Соответствующее видеообращение опубликовали 15 ноября в его Telegram

Митрахович: попытки Украины заместить российский уголь и электричество обречены © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк заявил глава государства.

Зеленский добавил, что Киев не будет платить тем, кто не признает независимость Украины.

Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и Белоруссии.

Недавно министерство энергетики Украины снова сообщило о критически низком запасе угля на складах ТЭС и ТЭЦ. Пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь проинформировала, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из ЛНР и ДНР на коммерческой основе.