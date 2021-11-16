«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы», — заявил глава государства.
Зеленский добавил, что Киев не будет платить тем, кто не признает независимость Украины.
Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и Белоруссии.
Недавно министерство энергетики Украины снова сообщило о критически низком запасе угля на складах ТЭС и ТЭЦ. Пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь проинформировала, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из ЛНР и ДНР на коммерческой основе.