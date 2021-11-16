Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на уровне, который на 37% (10,3 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего. Такую оценку дал российский «Газпром» 15 ноября в своем Telegram

Еврокомиссия попытается оштрафовать «Газпром» на баснословную сумму, но вряд ли ее ждет успех - эксперт © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

«Газпром» также сообщил, что с 1 января по 15 ноября, по предварительным данным, добыл 445 миллиардов кубометров газа. Это на 15,2% (или 58,8 миллиарда кубометров) больше, чем в прошлом году. Компания нарастила на 16,5% поставки на внутренний рынок.

Ранее «Газпром» отказался увеличить поставки газа через Украину. Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины предлагал зарезервировать 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа» и 5,2 миллиона через станцию «Сохрановка». Таким образом, максимальный суточный объем прокачки в декабре останется на уровне 109,5 миллиона кубометров, предусмотренном контрактом.

Также «Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа», который идет через Белоруссию и Польшу в Германию