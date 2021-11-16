Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в импорте угля из России. Об этом сообщил 15 ноября телеканал «Украина 24»

Митрахович: попытки Украины заместить российский уголь и электричество обречены © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк Олега Дунды о том, что предшественник Зеленского Петр Порошенко станет подозреваемым в деле о закупках топлива в Донбассе.

«Я могу вас уверить, что ваш лидер (Порошенко — ред.) получит подозрение за финансирование террористических организаций из-за закупки у них угля. Это будет, дождетесь, это сто процентов», — сказал Дунда, обращаясь к Ионовой.

Та в ответ возмутилась.

«У нас подозрения кому угодно, кто покупает электричество из Белоруссии и России. А 3,7 миллиарда долларов России за уголь с 2019 года (президент Украины — ред.) Зеленский не заплатил? Власть врала с 2019 года, на вопросы людей не отвечают», — напомнила она.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

СБУ в начале октября обнародовала записи разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество Порошенко. В возглавляемой Порошенко партии сообщили, что экс-президент отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре.