На вопрос, сможет ли Киев использовать ситуацию как прикрытие для того, чтобы накалить ситуацию в Донбассе, эксперт ответил, что может, но вопрос в том, насколько у него это получится.
«Я сомневаюсь, что это пройдет бесследно со стороны тех же самых народных республик. Но да, Украина пытается активно в своих целях использовать этот кризис, тоже на границе с Белоруссией у них какая-то активность. Но сомнительно, конечно, что это станет каким-то ключевым фактором на этом направлении», — отметил политолог.
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Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что миграционным кризисом Минск якобы отвлекает внимание от российских действий на границе с Украиной.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что Украина является главной целью миграционного кризиса на польско-белорусской границе. По его мнению, попытка мигрантов пересечь границу с Польшей — это военная операция России.