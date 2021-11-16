Украина попытается активно использовать в своих целях миграционный кризис в Белоруссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: Польская сторона может начать стрелять в мигрантов © Facebook, Алексей Дзермант

«Я сомневаюсь, что это пройдет бесследно со стороны тех же самых народных республик. Но да, Украина пытается активно в своих целях использовать этот кризис, тоже на границе с Белоруссией у них какая-то активность. Но сомнительно, конечно, что это станет каким-то ключевым фактором на этом направлении», — отметил политолог.

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Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что миграционным кризисом Минск якобы отвлекает внимание от российских действий на границе с Украиной.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что Украина является главной целью миграционного кризиса на польско-белорусской границе. По его мнению, попытка мигрантов пересечь границу с Польшей — это военная операция России.