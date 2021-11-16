Евросоюз должен открыть гуманитарный коридор для беженцев, которые собрались у польско-белорусской границы, считает политолог Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, Польша не пропустит мигрантов на свою территорию, а поэтому в случае прорыва границы польские военные будут стрелять в беженцев.

«Если их не пропустят, значит они снова должны вернуться в лагерь. Очевидно, что им там не очень уютно. Очевидно, что решение, чтобы Германия, Европейский союз открыли гуманитарный коридор. Нужно договориться с белорусскими властями, чтобы эти меры были приняты», — сказал политолог.

Алексей Дзермант: Польская сторона может начать стрелять в мигрантов © Facebook, Алексей Дзермант

«Поэтому здесь уже вопрос в организации этого процесса как можно более быстрым, потому что, я так понимаю, среди мигрантов распространяются сведения, что их Германия готова принять. Поэтому они идут в сторону Польши, думая, что через Польшу их пропустят. Сомнительно, что польские власти на это пойдут, они, скорее, будут в них стрелять», — заключил эксперт.

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Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.