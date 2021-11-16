Но если бы сейчас провести референдум, как в 2006 году, когда тогда 97% приднестровцев поддержали курс на независимость ПМР и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации, результат был бы примерно тот же самый, поскольку здесь больше половины населения — граждане РФ, уточнил эксперт.
«Что касается заработков, то тут такая экономическая ситуация, что вряд ли может быть хуже. Люди многого натерпелись. Но все понимают, что если завтра Россия вдруг объявит Приднестровье своим регионом, то сложностей у людей будет гораздо больше, а приобретений не будет. С одной стороны Украина, с другой стороны Молдова. Они просто заблокируют все возможности, которые есть сейчас», — констатировал Шорников.
Поэтому люди ждут признания, люди хотят в Россию, но понимают, что сейчас это невозможно и нецелесообразно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.