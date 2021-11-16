Жители Приднестровья понимают, что если завтра Россия вдруг объявит ПМР своим регионом, то сложностей у людей будет гораздо больше, чем сейчас, а приобретений не будет. Об этом рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру

Игорь Шорников: Кто он © Sputnik Moldova

«Что касается заработков, то тут такая экономическая ситуация, что вряд ли может быть хуже. Люди многого натерпелись. Но все понимают, что если завтра Россия вдруг объявит Приднестровье своим регионом, то сложностей у людей будет гораздо больше, а приобретений не будет. С одной стороны Украина, с другой стороны Молдова. Они просто заблокируют все возможности, которые есть сейчас», — констатировал Шорников.

Поэтому люди ждут признания, люди хотят в Россию, но понимают, что сейчас это невозможно и нецелесообразно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.